Die Top-Angreifer treffen nicht 3M-Sturm leidet unter Ladehemmung

Philip Riefers kehrte am Sonntag nach Schulterverletzung aufs Eis zurück. „Meine Pause war ja nur kurz, deshalb war es auch nicht so schwer, wieder in den Rhythmus zu kommen. Insgesamt war es ein ausgeglichenes Spiel. Aus dem Power-Play hätten wir mehr machen müssen. Die Special-Teams gaben den Ausschlag für den Spielausgang“, sagte der Verteidiger nach dem Spiel. Die Tabellensituation sei in der Kabine schon ein Thema gewesen: „Wir schauen da drauf, vor allem, weil alles so eng ist. Wir wollen in jedem Spiel punkten. Schaffen wir das nicht wie zum Beispiel heute, dann stürzt man gleich wieder um zwei Plätze ab.“