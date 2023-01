Trainerwechsel Lewandowski übernimmt die U20 der Düsseldorfer EG

Holzmanns Nachfolger ist bereits gefunden: Eduard Lewandowski. „Unser Wunschkandidat“, wie Staade sagt, „als ehemaliger Düsseldorfer Spieler wird er seine beachtliche Profierfahrung an die nächste Generation Düsseldorfer Spieler weitergeben.“ Die ist in der Tat beachtlich: Lewandowski ist seit 1997 Profi, blickt auf mehr als 1500 Spiele zurück: in Deutschland, in Russland, bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Von 2015 bis 2018 war er bei der DEG aktiv, und er spielt sogar immer noch, aktuell in Krefeld in der DEL2.