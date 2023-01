Bei der WM Nick Braun von der HSG Krefeld spielt für Belgien

Seine Krefelder Teamkollegen drücken Braun natürlich die Daumen. Sie selber treten am Donnerstag um 19 Uhr bei TUSEM Essen, Tabellenachter der 2. Bundesliga, zu einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit an. Für Samstag war eigentlich ein Test in der Glockenspitzhalle vor Zuschauern geplant, doch der Gegner aus den Niederlanden sagte kurzfristig ab. Der Sportliche Leiter Stefan Meler ist noch auf der Suche nach einem Ersatzgegner. Denn dieses Spiel sollte im Rahmen eine Kurztrainingslagers stattfinden. Die Suche gestaltet sich schwierig, da die Oberliga am Wochenende bereits den Spielbetrieb wieder aufnimmt. Die HSG eröffnet das neue Jahr am 21. Januar mit dem Auswärtsspiel beim TuS Spenge (Anwurf 19 Uhr).