Tennis : Herren 65 von Blau-Weiß und Oedt steigen ab

Krefeld Beide Mannschaften kassierten in der Tennis-Regioalliga vorentscheidende Niederlagen.

70 von Blau-Weiß Krefeld gegen den DSD Düsseldorf knapp mit 2:4. Für Krefelds Mannschaftsführer Erwin Niels war danach klar: „ Nun haben wir keine Möglichkeiten mehr, in den Spitzenbereich vorzudringen.“ Schon in den Einzeln fiel die Vorentscheidung, da lediglich Hans Adama van Scheltema sein Spiel gegen den Polen Tadeusz Nowicki gewann. Später gewann van Scheltema an der Seite von Erwin Niels das zweite Doppel. In der Tabelle liegen die Blau-Weißen auf Rang drei, und zwar hinter dem Spitzenreiter TV Espelkamp-Mittwald und dem DSD Düsseldorf.