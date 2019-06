Cheerleading : Zwei Deutsche Meistertitel für die Dolphins

Krefeld Die Erwachsenen der Uerdinger gehören jetzt zur 1. und der Nachwuchs zur 2. Bundesliga. Pfingsten Quali für die IASF Worlds.

(RP) Die Cheerleader des SC Bayer 05 Uerdingen präsentierten sich am vergangenen Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Aschaffenburg solide und dürfen sich nun sogar „Bundesligist“ nennen.

Bereits am Samstag verbuchten die Loony Dolphins in ihrer ersten Saison in der Kategorie Junior All Girl Level 3 den Vizemeistertitel und sorgten so für die erste Überraschung des Wochenendes.

Sonntag starteten die anderen sechs qualifizierten Teams der Dolphins und trotzten den hochsommerlichen Graden vor und den tropischen Temperaturen in der Halle. Die Konkurrenz war wie erwartet stark - dennoch konnten sich die erfolgsverwöhnten Krefelderinnen und Krefelder aussichtsreich positionieren.