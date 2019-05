Tennis : Herren 70 des HTC BW Krefeld sichern die Klasse

Krefeld (alg) Das Regionalligaspiel der Herren 65 der TG Gahmen beim TC Oedt war ein Auftritt von deutschen Spitzenspielern dieser Altersklasse. Entsprechend freute sich die Mannschaft um Willi Laus auf dieses, wenn auch sehr ungleiche Aufeinandertreffen.

Dass der mehrfache Meister mit 9:0 gewann war auch mehr eine Nebensache. Willi Laus trat im Spitzenspiel gegen Frits Raijmakers an, der vor wenigen Monaten in Essen die internationalen Deutschen Hallenmeisterschaften dieser Altersklasse gewann und klar überlegen war. Auch Waldemar Kutsch bekam es mit einem Schwergewicht der deutschen Tennisszene zu tun. Dan Nemes, bestens am Niederrhein bekannt, hat in den diversen Altersklassen schon nahezu alles gewonnen und ging auch gegen Kutsch nach zwei Sätzen als Sieger vom Platz. Einzig der Oedter Wilhelm Figgemeier hatte die Möglichkeit den Ehrenpunkt zu erzielen. In seinem Einzel gegen Hans Albert Müller verlor aber letztlich mit 4:6 und 5:7. Mit seinem Partner Günter Völz fehlte Figgemeier im Doppel ein wenig Fortune, hier fiel die Niederlage gegen das Gahmener Duo Müller/Faber mit 6:7, 6:4 und 8:10 nur hauchdünn aus. „Lasst uns diese Saison mit den Duellen gegen die besten Deutschlands einfach genießen“, nahm der Oedter Johannes Röhr die Niederlage gelassen hin.