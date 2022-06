Tennis-Bundesliga : Monteiro führt das Blau-Weiß-Team an

Der Brasilianer Thiago Monteiro schlägt bereits am 3. Juli für den HTC Blau-Weiß Krefeld auf. Foto: imago images/Icon SMI/Speed Media/Icon Sportswire via www.imago-images.de

Krefeld Der Brasilianer ist die neue Nummer 1 des Krefelder Tennis-Bundesligisten. Im Jubiläumsjahr (50) geht es für das Stadtwald-Team ab dem 3. Juli zunächst um den Klassenverbleib. Sechs neue Spieler wurden verpflichtet.

Wenn in knapp zwei Wochen die Saison der Tennis-Bundesliga beginnt, steigt im Stadtwald gleich ein Höhepunkt. Denn der HTC Blau-Weiß Krefeld empfängt am 3. Juli den Niederrhein-Rivalen Gladbacher HTC, der gleichzeitig als Titelanwärter an die Hüttenalle reist. Die Gastgeber werden dann mit dem Brasilianer Thiago Monteiro gleich ihre neue Nummer 1 aufbieten. Das gab Teamchef Hajo Ploenes am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt: „Unser Team für den Auftakt steht schon. Mehr wollen wir aber noch nicht verraten.“

Die Saison 2022 des HTC steht unter einem ganz besonderen Stern. Denn vor 50 Jahren gehörte der Klub zu den Gründungsmitgliedern der Liga und ist in diesem Jahr von den zehn Teams noch das einzige, dass schon 1972 dabei war. Insgesamt 29. Mal mischten die Blau-Weißen seitdem im Oberhaus mit. 21 Spielzeiten gehörte man der 2. Liga an.

Info Der Spielplan So. 3. Juli, 11 Uhr: Gladbacher HTC So. 8. Juli, 11 Uhr: Kurhaus Aachen So 24. Juli, 11 Uhr: RC Düsseldorf So. 7.8. 11 Uhr: Großhesselohe Fr. 12.8., 13 Uhr: Rosenheim Das Aufgebot 1. Thiago Monteiro ATP 99 2. Juan Pablo Varillas ATP 115 3, Stefano Travaglia ATP 120 4. Flavio Cobolli ATP 157 5. Gastao Elias ATP 159 6. Marco Cecchinato ATP 160 7. Gian Marco Moroni ATP 166 8. Luciano Darderi ATP 167 9. Federico Gaio ATP 193 10. Andrea Collarini ATP 212 11. Andrea Arnaboldi ATP 221 12. Marius Copil ATP 268 13. Sascha Guemard-Wayenburg ATP 484 14. Enrico dalla Valle ATP 718 15. Simone Bolelli 16. Tom Schoenenberg 17. Luca Vogel (Neuzugänge fett gedruckt)

Der Meistertitel wäre die Krönung des Jubiläums. Doch davon können die Blau-Weißen nur träumen. Auf dem Papier zählen sie zu den Mannschaften, für die es vorrangig gegen den Abstieg geht. Für die letzten beiden Teams geht es in die 2. Liga. Im Vorjahr landete der HTC nach einer Zittersaison auf Rang acht.

Aufgrund des vielleicht kleinsten Etats für die neun Punktspiele können sich die Krefelder keine Spieler aus den Top-50 der Weltrangliste leisten. Selbst bei Spielern zwischen Platz 50 und 100 sind die Einsatzprämien von Jahr zu Jahr gestiegen. Die Aufstellung der Bundesligisten erfolgt nach der Rangliste, die unmittelbar nach den French-Open in Paris feststeht. Somit löst Thiago Monteiro den Italiener Stefano Travaglia als Nummer eins des HTC ab, der aufgrund einer Verletzung seit März pausieren musste und seit Montag bei der Qualifikation für das Rasenturnier in Wimbledon zum ersten Mal wieder bei einem Turnier aufschlägt. Auch fünf seiner Landsleute, die zum Aufgebot der Blau-Weißen gehören, sind seit Montag in Wimbledon bei der Quali im Einsatz.