Leichtathletikabend beim TuS Oedt : Tobias Schoog vom ASV Süchteln gewinnt den Sprintpokal

Oedt Während sich viele Sportarten in die Sommerpause und viele Kinder in die Ferien verabschieden, kommt die Leichtathletiksaison langsam auf Hochtouren. Das war auch beim Sprintpokal des TuS Oedt zu sehen.

Der Sprintpokal und Mittelstreckenabend des TuS Oedt auf der schnellen Kunststoffbahn der Nierskampfbahn lockte Jugendliche, Männer und Frauen sowie Senioren gleichermaßen an. Den Sprintpokal in der Summe der Zeiten von 100 und 200 Meter holte schließlich der 18-jährige Anrather Tobias Schoog im Trikot des ASV Süchteln. Er sprintete als U20-Jugendsieger die 100 Meter in 11,36 Sekunden und die 200 Meter 22,84 Sekunden. „Das ist beide Male für mich persönliche Bestzeit“, sagt Schoog, der sich kürzlich mit 50,32 Sekunden für die Deutschen Jugendmeisterschaften qualifizierte. Er stieg verletzungsbedingt spät in die Saison ein und ist wieder gut in Form. Sein großes Ziel ist, unter 50 Sekunden zu bleiben.