American Football : Ravens kämpfen bei Wuppertal Greyhounds um Aufstieg

Topscorer Nicki Tenbwinkel will auch im Spitzenspiel mit wehenden Fahnen auftreten. Foto: Parbhjot Paulus

Krefeld Die Krefld Raves haben in iher vierjährigen Vereinsgeschichte noch kein einziges Meisterschaftsspiel verloren. Am Samstag treten sie zum Spitzenspiel in Wuppertal an. Der Sieger steigt auf.

Kein Spiel in der Geschichte der Krefeld Ravens wurde mit so viel Spannung erwartet, wie die Begegnung am Samstag (16 Uhr) bei den Wuppertal Greyhounds. Es ist das absolute Spitzenspiel zum Ende der Vorrunde. Beide Teams gaben sich bislang keine Blöße. Die Ravens ließen in der Saison drei gegnerische Touchdowns und ein Fieldgoal und damit 21 Punkte in vier Spielen zu, die Greyhounds stehen bei drei zugelassenen Zählern weniger. Offensiv erzielte Wuppertal genau einen Touchdown mehr und zog mit einem souveränen 69:0 gegen Aachen am vergangenen Spieltag an den Ravens, die sich beim 28:0 gegen Remscheid vergleichsweise schwer taten, vorbei.

Es stehen sich also zwei Teams gegenüber, die bislang eine makellose Weste aufweisen. Die Ravens bringen drei Importspieler auf das Feld – für die viertklassige Oberliga eine beachtliche Zahl – Wuppertal kommt sogar mit der zulässigen Maximalzahl von vier Topakteuren daher. Beide Teams haben den Aufstieg in die Regionalliga als klares Ziel ausgegeben. Ein entsprechend heißer Tanz wird erwartet – und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Immerhin gehen die Wetterprognosen in den Bereich von 37 Grad. Die Devise lautet: Viel trinken, viel Ruhe und vor allem häufige Wechsel im Spiel.

Und hier könnte der wohl größte Vorteil der Ravens liegen, denn die Krefelder haben den in der Tiefe deutlich stärker eingeschätzten Kader. Viele Spieler haben Erfahrung aus höheren Ligen bis hin zu erstklassigen GFL und ein Qualitätsverlust ist auch nicht zu spüren, wenn die zweite oder gar dritte Garde zum Einsatz kommt. Ein Beispiel: Runningback Glenn Holloway, der beste Punktejäger der Ravens-Geschichte, kommt fast gar nicht mehr auf seiner angestammten Position zum Einsatz, sondern spielt meist in anderen Rollen, um Raum für andere Spieler frei zu machen.