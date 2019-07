Gründerszene : Silkvalley – Verein will Gründer für Krefeld gewinnen

Krefeld Krefeld will Gründerstadt werden: Dazu haben sich junge Unternehmer und große Akteure zusammengetan.

Unumwunden benannte Elke Hohmann von der IHK die Ausgangslage: „Der Ruhrpott ist bei Gründern beliebter als der Niederrhein.“ Warum? Die Voraussetzungen in Krefeld sind sehr gut, es gibt eine Gründerszene und den Willen, junge Gründer zu unterstützen. Darum, so sagte Hohmann, „ist das, was hier passiert, nicht einfach nur nett, sondern unwahrscheinlich wichtig für die ganze Region“. Das, was gerade passierte, war die Gründung eines gemeinnützigen Vereins, der Start-up-Unternehmer unterstützen will. Der Name des Vereins – Silkvalley – ist eine doppelte Anspielung: auf das für seine innovative Energie berühmte „Silicon Valley“ in Kalifornien und auf „silk“, Seide, also auf Krefelds textile Industrieproduktion, mit der historisch alles begann, was in Krefeld bis heute wirtschaftlich stark und innovativ ist.