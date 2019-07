Ausstellung in der Volksbank : Tischler zeigen ihre Gesellenstücke

Krefeld Die Krefelder Tischler-Innung richtet regelmäßig Ausstellungen mit Gesellenstücken aus – Arbeiten, die zeigen, wie schön dieser Beruf ist und wieviel Kreatitivtät junge Leute dabei entwickeln können. Gestern war feierliche Lossprechung und Ehrung der Jahrgangsbesten im Stadtwaldhaus.

(vo) Jedes Möbel ist etwas Besonderes. In diesem Jahr waren einige Arbeiten von jungen Tischlern der Region in der Volksbank Krefeld zu sehen, gestern, Mittwoch, wurden sie feierlich in den Gesellenstand erhoben, die Besten des Jahrgangs und die Sieger des Wettbewerbs „Die gute Form“ geehrt. Das Sprichwort „Handwerk hat goldenen Boden“ gilt ungebrochen für Tischler. In einer Jahresbilanz von 2018 heißt es im „Handwerk Magazin“, das Tischlerhandwerk könne hervorragende Kennzahlen vorweisen; schon seit Jahren verzeichne es eine stabil hohe Auftragslage. Übrigens: Einen Unterschied zwischen Tischler und Schreiner gibt es nicht. Die Berufsbezeichnung laut Handwerksordnung lautet Tischler. Im Süden Deutschlands ist der Begriff Schreiner gebräuchlich, in der Schweiz Schreiner, in Österreich Tischler.