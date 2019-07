„Aktion Schulstart“ : Krefelder Tafel unterstützt Kinder mit Schulranzen

Krefeld 150 Kinder haben von der „Aktion Schulstart“ bereits profitiert. Ziel ist, ihnen einen guten Start in die Schule zu ermöglichen.

Die Krefelder Tafel unterstützt 5000 Menschen mit Lebensmitteln, von denen 1850 Kinder sind. Jetzt hat sich die Organisation mit der Stadt Krefeld und der Initiative „Krefeld für Kinder“ zusammengetan und sich ein weiteres Projekt zur Unterstützung von hilfsbedürftigen Krefeldern auf die Fahne geschrieben: die „Aktion Schulstart“. Dafür wurde ein Partnerunternehmen mit Sitz in Nürnberg gewonnen, die Aktion mit hochwertigen Schulranzen, befüllten Mäppchen, Schlampermappen, Turnbeuteln und Portemonnaies mit sechs aktuellen Motiven für Jungen und Mädchen. Die dafür in Frage kommenden Familien zahlen dafür einen Obolus - statt der eigentlichen Summe von 150 Euro fallen nun nur noch 30 Euro Kosten an. „Dieser Eigenanteil soll zur größeren Wertschätzung führen und auch dem Selbstwertgefühl derjenigen dienen, die von dem Angebot profitieren“, sagte Schuldezernent Markus Schön bei der Vorstellung der Aktion.