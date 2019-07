Krefeld : Erstes Twytter-Festival steigt am Samstag im Blauen Engel

Krefeld Stars der deutschsprachigen Twitter-Szene machen fünf Stunden Bühnen-Programm. Der Erlös kommt der Hilfsorganisation Sea-Watch zugute.

(pszy) Am Samstag, 6. Juli, steigt in Krefeld das erste „Twytter-Festival“. Es ist das erste Festival in Deutschland, bei dem ausschließlich Akteure der deutschsprachigen Twitter-Szene auftreten. Johannes Floehr, Organisator und Moderator der Veranstaltung, erklärt, die Idee sei aus einem Gag entstanden: Ursprünglich seien es einige Freunde gewesen, die ihn besuchen wollten. Dann seien es immer mehr geworden. So sei „aus Versehen“ aus einem geplanten Besuch ein Festival geworden. Weil alle auftretenden Künstler bei Twitter aktiv sind, stand dann auch der Name fest. Im Blauen Engel, Schwertstraße 144, veranstalten sie ein buntes Programm.