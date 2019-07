Illegaler Handel mit Bankverbindungen : Krefelder Student erstattet Selbstanzeige wegen Geldwäsche

Ein 24-köpfiges Team des Krefelder Kriminalkommissariats 12 beschäftigt sich mit Wirtschaftskriminalität, Betrug und Cybercrime – Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze oder informationstechnische Systeme richten. Foto: dpa/dpa, jol fpt wst fux

Krefeld „Finanzagent“ gesucht: Den Beruf gibt es gar nicht. Die Polizei warnt, dass es letztlich nur darum geht, dass das Opfer unwissentlich zum Mittäter bei Betrug im Internet werden soll.

Der illegale Handel mit Bankverbindungen, die Ebay-Betrügern oder Betreibern von Fake-Shops offenstehen, floriert. Der Schaden geht mittlerweile in die Millionen. „Parallel steigt seit Anfang des Jahres die Zahl der Verdachtsanzeigen wegen Geldwäsche sprunghaft an“, sagt Erster Kriminalhauptkommissar Heinz Siemes. Der Experte ist Leiter des 24-köpfigen Teams des Krefelder Kriminalkommissariats 12 (KK 12). Seine Mitarbeiter beschäftigen sich mit Wirtschaftskriminalität, Betrug und Cybercrime – Straftaten, die sich gegen das Internet, Datennetze, informationstechnische Systeme oder deren Daten richten. Fast die Hälfte seiner Truppe im Präsidium am Nordwall arbeitet an solchen Delikten. „Seit Anfang des Jahres haben wir einen neuen Höchststand erreicht“, so Siemes. 2089 Betrugsdelikte ohne Leistungserschleichung gab es in Krefeld im vergangenen Jahr.

Das KK 12 beobachtet dabei neue Trends der Geldwäscher: „Sie werben zunehmend Privatpersonen an, die ihr Konto für Geldwäsche-Transaktionen zur Verfügung stellen, sogenannte Finanzagenten“, erklärt Siemes. Vor allem auf junge Leute und Personen, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden, haben es die kriminellen Banden abgesehen, die „hochprofessionell“ im Hintergrund agieren. Einer solchen Organisation auf den Leim gegangen ist in der vergangenen Woche ein Student aus Krefeld. Der 26-Jährige hatte sich auf die Anzeige eines „Mini-Jobs mit einfachen Internetkenntnissen“ gemeldet. Es ging um einen angeblichen „Sicherheitstest“ einer Online-Bank. Laut Arbeitsvertrag musste der junge Mann alle Konto- und Personendaten einschließlich Kopie des Personalausweises angeben und bei der Bank ein eigenes Konto einrichten. „Alle Daten wurden sofort abgegriffen und das Konto für illegale Zwecke missbraucht“, beschreibt Siemes den Ablauf. Nicht vorhandene E-Bikes und Elektrogeräte wurden zu Billigpreisen über gefälschte Internetseiten und Fake-Shops an ahnungslose Kunden verkauft und über das Konto abgerechnet. Summen im fünfstelligen Bereich flossen täglich über das Konto und verschwanden in dunklen Kanälen. Nach vier Tagen war der Spuk vorbei. Der 26-Jährige informierte die Polizei über die ungewöhnlichen Vorgänge. „Das war klug. Durch eine Selbstanzeige entgeht er zumindest einer strafrechtlichen Verfolgung“, ergänzt der Kriminalhauptkommissar. Allerdings müsse der Krefelder mit Schadensersatzansprüchen der Geschädigten rechnen.

Info Geldwäsche: Eine Frage des Vorsatzes Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen Grundsätzlich setzt Geldwäsche voraus, dass derjenige in einem gewissen Maße weiß oder wissen müsste, dass das erhaltene Geld aus Verbrechen herrührt. Unwissenheit schützt in diesem Fall also nur bedingt vor Strafe. Das deutsche Recht bedient sich bei der Geldwäsche des Begriffs der „Leichtfertigkeit“. Paragraph 261 StGB hält fest: Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, daß der Gegenstand aus einer […] rechtswidrigen Tat herrührt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ In Krefeld beschäftigten sich 24 Experten des Kriminalkommissariats 12 (KK 12) mit Wirtschaftskriminalität, Betrug und Cybercrime. Leiter ist Erster Kriminalhauptkommissar Heinz Siemes.

Anders verhält es sich bei einer 40-jährigen Hausfrau aus der Seidenstadt, die sich als „Warenagentin“ etwas dazuverdiente. Sie erhielt Pakete oft mit hochwertiger Elektronik, die mit gestohlenen Kreditkartendaten bezahlt und durch sie weitergeleitet wurden. Siemes: „Der Warenagent muss die Artikel umpacken und an eine Adresse im Ausland, häufig nach Osteuropa, weiterschicken.“ Geködert werden die Betroffenen mit Erklärungen, dass so angebliche Gebühren entfallen. Fünf bis zehn Prozent des Warenwerts bekommt der Agent als Provision versprochen. „Er hat am Ende nichts, außer Ärger“, so der Kriminalist. Die Kripo kam der 40-Jährigen, die einschlägig bekannt war, bereits nach wenigen Wochen auf die Spur. Gegen sie läuft ein Strafverfahren. Auch an die Hintermänner kommt die Polizei immer öfter heran. Die Organisatoren dieser Netzwerke sitzen oft auf Zypern oder im Ostblock.