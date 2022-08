Innovative Technik : Grüne Ministerin würdigt Lanxess-Einsatz fürs Klima

Krefeld Die neue Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) besucht Lanxess in Uerdingen und spricht mit Vorstandschef Zachert. Sie würdigt die Bedeutung innovativer Technik für den Umbau zu einer klimafreundlichen Wirtschaft.

(vo) Die neue grüne NRW-Wirtschafts- und Umweltministerin Mona Neubaur hat den Spezialchemie-Konzern Lanxess in Uerdingen besucht und innovative Technik des Konzerns gewürdigt. Empfangen wurde Neubaur vom Lanxess-Vorstandsvorsitzenden Matthias Zachert. Er betonte gegenüber der Ministerin die Sorgen der Industrie: „Nur mit bezahlbarer Energie können wir auch künftig weiter wirtschaftlich in NRW produzieren.“ Zudem forderte er die Landesregierung auf, weiter für investitionsfreundliche Rahmenbedingungen zu sorgen.

Neubaur besuchte Krefeld im Rahmen ihrer Circular-Economy-Tour, auf der sie besonders nachhaltige Lösungen und Ideen einzelner Unternehmen in NRW würdigt. Zusammen mit Zachert besichtigte sie eine neue Produktionsanlage für nachhaltige Hochleistungs-Kunststoffe, die im Mai offiziell in Betrieb genommen wurde (wir berichteten). Hergestellt wird dort auch ein neuer Hochleistungs-Kunststoff, der zu 92 Prozent aus nachhaltigen Rohstoffen besteht. Die Produkte aus der Anlage kommen etwa in der E-Mobilität sowie der Elektro- und Elektronikindustrie zum Einsatz.