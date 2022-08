Ab 18. August : Tschick steht wieder auf dem Theaterspielplan

Carolin Schupa, Philipp Sommer und Henning Kallweit (v.l.) in der rasanten Inszenierung von Maja Delinic. Foto: Theater MG/Matthias Stutte

Krefeld Als Buch, als Film und als Schauspiel ist „Tschick“ ein Renner. Wer es bisher verpasst hat, hat bis Dezember die Chance, das turbulente Abenteuer von dree Jugendlichen in einem geklauten Auto zu sehen.

(ped) Mutter in der Entzugsklinik, Vater auf Geschäftsreise, für Maik sieht es nach öden Sommerferien aus - allein am Pool der elterlichen Villa. Bis Tschick auftaucht, sein neuer Mitschüler. Der Russlanddeutsche hat gerade ein Auto geklaut. Damit cruisen sie lässig ohne Plan durch die sommerglühende deutsche Provinz. An einer Müllkippe begegnen sie der schlagfertigen obdachlosen Jugendlichen Isa, die sich ihnen kurzerhand anschließt. Jetzt sind sie zu dritt, und es wird der beste Sommer von allen.