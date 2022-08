Im Krefelder Schlachtgarten : Samstag: Abend „zwischen den Künsten“ 

Krefeld Zwei Teams aus Literatur, Musik und Kunst treten im Schlachtgarten auf. Ihr Motto heißt „In Between“: Sie wollen die Grenzen zwischen den Künsten aufheben und versprechen rauschende Erlebnisse.

(ped) In der Kunst sind die Grenzen flexibel. Im Schlachtgarten werden die Trennlinien zwischen den Genres am Samstag gänzlich überwunden. Zwei Teams aus Literatur, Musik und Kunst überschreiten auf Einladung des Niederrheinischen Literaturhauses in der Veranstaltung „In Between“ die Grenzen der Künste ganz genussvoll: Ab 20 Uhr im „Schlachtgarten“ an der Dießemer Straße 9.