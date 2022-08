Erkelenzer Leseburg : Tapas und Literatur im Café Tante Käthe

Erkelenz An diesem Donnerstag gibt es in Erkelenz „er-lesene Köstlichkeiten“. Inhaber Mike Hartwigsen und die Vorleser Kurt Lehmkuhl und René Wagner wollen die Zuschauer überraschen.

Einen Gaumen- und Ohrenschmaus gleichermaßen gibt es bei der 33. Ausgabe der Erkelenzer Leseburg an diesem Donnerstag, 11. August. Gastgeber Mike Hartwigsen lädt um 19.30 Uhr zu „Er-lesene Köstlichkeiten“ im Café Tante Käthe auf dem Erkelenzer Markt ein. Falls es das Wetter zulässt (wovon auszugehen ist), findet die Lesung mit „Erkelenzer Tapas“ im urgemütlichen Biergarten des Cafés Tante Käthe statt, ansonsten müssen Zuhörer, Feinschmecker, Gastgeber und die Vorleser der „Er-lesenenen Köstlichkeiten“ in den Saal umziehen.

Mit ihrem Programm voller Geschichten rund ums Essen und Trinken sind Hörbuchsprecher René Wagner und Autor Kurt Lehmkuhl schon an vielen Orten aufgetreten. Auch die Kombination von Texten und Speisen ist dabei nicht neu. „Vor allem als Brunch am Sonntag kommt unser Programm gut an“, erinnert sich René Wagner an Auftritte am Niederrhein. In Erkelenz ist die Kombination allerdings zum ersten Mal zu hören – und zu essen. „Wie immer suchen wir passende Texte aus, die zum Anlass passen“, meint Lehmkuhl, der aus etlichen eigenen Geschichten auswählen kann. Wagner sucht oft bei anderen Autoren die Beiträge aus, die er vorliest.