Städtepartnerschaft : Gäste aus dem Erzgebirge besuchen Freundeskreis Thum-Erkelenz

Erkelenz Die Mitglieder planen nun einen möglichen Besuch in der sächsischen Stadt im kommenden Jahr. Vor Kurzem wurde in Erkelenz ein neuer Vorstand gewählt.

Auf der Fahrt nach Maastricht zu einem Konzert von André Rieu machten Gäste aus der Bergstadt Thum jetzt Zwischenstation in der Erka-Stadt. Das war eine Gelegenheit für die Vorstandsmitglieder des Vereins Freundeskreis Thum-Erkelenz und der Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees der Stadt Erkelenz, Maria Sprenger, mit den Besuchern aus dem Erzgebirge über verschiedene Themen der Städtefreundschaft zu sprechen. Dazu zählte auch die mögliche Teilnahme von Erkelenzer Vereinen am Thumer Orchestertreff 2023.

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins standen zuletzt Vorstandswahlen an. Klaus Ruetz (Vorsitzender), Herbert Küpper (zweiter Vorsitzender), Elke Bußdorf-Schiel (Schriftführerin), Hans Horst Drews (Schatzmeister) und Käthe Weiß (Beisitzerin) wurden dabei in ihren Funktionen bestätigt. Hans-Josef Schleuter, bisheriger Beisitzer, trat aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an. Als neue Beisitzerin wurde Rita Eiden gewählt. Die Mitgliederzahl hat sich trotz der Pandemie nur unwesentlich verändert, es konnten sogar einige neue Mitglieder geworben werden.

Abhängig von der Witterung und Erntezeit soll im August 2022, spätestens Anfang September 2022, ein Vogelbeerfest stattfinden. Die erzgebirgischen Spezialitäten des Vogelbeerschnaps und -likörs wollen die Mitglieder selbst herstellen. Zunächst werden die Beeren auf einem Spazierweg im Erkelenzer Stadtgebiet geerntet, anschließend gewaschen, von den Stielen befreit und die Beeren nach einem alten erzgebirgischen Rezept mit verschiedenen Zutaten angesetzt. Anlässlich des Treffens werden kleinere Kostproben, die aus dem Erzgebirge stammen, angeboten. Der neu aufgesetzte Schnaps und Likör kann dann in einigen Monaten verkostet werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, am Vogelbeerfest teilzunehmen. Das konkrete Datum kann beim Vorsitzenden unter 02435 2426 oder per E-Mail an klaus.ruetz@t-online.de erfragt werden.