St. Lambertus Erkelenz : Letzter Orgelfeinschliff läuft

Erkelenz Am Sonntag wird die neue Orgel in der Erkelenzer Pfarrkirche St. Lambertus eingeweiht. Mit Kosten von 1,3 Millionen Euro (komplett spendenfinanziert) ist es das größte Orgelprojekt im Bistum Aachen seit vielen Jahren.

Das Hochamt zur Orgelweihe beginnt am Sonntag um 10 Uhr. Am Nachmittag um 17 Uhr gibt sich dann in dem New Yorker Stephen Tharp einer der besten Organisten der Welt die Ehre, der Eintritt ist frei. Derzeit läuft der Feinschliff an der Orgel. Unser Leser Josef Geffers hat die Aufbauarbeiten – geleitet durch den Mönchengladbacher Orgelbauer Martin Scholz – von Beginn an fotografisch begleitet. „Ich konnte hierbei erfahren, wie unfassbar kompliziert dieser Aufbau ist", sagt Geffers. Gefordert seien Kenntnisse in vielen handwerklichen Bereichen und ein außergewöhnliches Gehör. Vom Klang können sich die Erkelenzer dann ab Sonntag überzeugen.