Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Dieb bei Einbruch in Auto gefilmt

Ein unbekannter Autoknacker entkam mit Münzgeld (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Erkelenzer Land In der Nacht auf Dienstag brach ein Unbekannter ein Auto in Brachelen auf. Eine Überwachungskamera filmte den Täter dabei, wie er aus dem Auto Münzgeld stahl.

Räder demontiert und gestohlen In der Nacht auf Dienstag, 9. August, haben unbekannte Täter an der Straße Rheinweg in Erkelenz-Schwanenberg ein parkendes Auto aufgebockt, die Räder abmontiert und diese dann entwendet. Das teilte die Polizei mit.

Kabeldiebstahl von Baustelle Von einer Baustelle an der Friedrich-List-Allee in Wegberg-Wildenrath haben unbekannte Täter ein Kabel von noch unbekannter Länge gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 4. August, und Montag, 8. August. Um an das Kabel zu gelangen, brachen die Täer einen Bauzaun auf.

Geld aus Auto gestohlen An der Pfarrer-Berrenberg-Straße in Hückelhoven-Brachelen stahl ein unbekannter Täter aus einem Auto, das auf einer Auffahrt abgestellt war, Münzgeld. Die Tat, die sich am Dienstag gegen 2.40 Uhr ereignete, wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Täter ist etwa 1,80 Zentimeter groß und schlank. Er trug zum Tatzeitpunkt einen Kapuzenpullover und hatte einen Rucksack sowie ein Fahrrad bei sich.

(RP)