Party-Stimmung bei der St.-Josefs-Schützenbruderschaft : Unterweidener Schützen feiern ab Freitag

Kempen König Ralf Wynhoven und seine Königin Diana stehen mit den Ministerpaaren im Mittelpunkt des Festes. Los geht es am Freitag um 14 Uhr mit dem traditionellen Maienfahren.

Das Schützenfest startet nun am Freitag, 12. August, mit dem traditionellen Maienfahren ab 14 Uhr, das Trommler- und Pfeifercorps Schmalbroich begleitet die Aktion. Ab 20 Uhr erwartet die Schützen und ihre Freunde dann ein Highlight im Festzelt am Krefelder Weg: Die Mönchengladbacher Coverband Booster will den Besuchern ordentlich einheizen. Noch sind Karten für den Abend erhältlich, im Vorverkauf kosten sie bei Schreibwaren Beckers, Engerstraße 10 in Kempen, 15 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro. Am Samstag geht es weiter mit dem Königsgalaball. Er beginnt um 19.30 Uhr im Festzelt. Der Schützenfestsamstag startet um 10.30 Uhr mit der Kranzniederlegung, um 11 Uhr ist dann Messe im Festzelt, anschließend werden beim Frühschoppen verdiente Mitglieder der Bruderschaft geehrt. Wer Schützen in schmucken Uniformen und Damen in prächtigen Kleidern sehen möchte, sieht sich um 15.30 Uhr den Schützenumzug an, bevor um 17.30 Uhr die Parade auf der Unterweidener Straße startet. Der Sonntag klingt am Abend ab 18 Uhr im Festzelt aus, für die musikalische Begleitung sorgt Roland Zetzen.