Von Diesel bis Hybrid : „Nehmen, was da war“ – der Fuhrpark der NRW-Landesregierung

Düsseldorf Der Fuhrpark der NRW-Landesregierung hat das Interesse eines SPD-Landtagsabgeordneten geweckt. Er wollte es genau wissen und fragte nach, gerade auch im Hinblick auf die Klimaziele der Regierung. Warum die Ökobilanz der Flotte so schlecht abschneidet.

Von Diesel, über Benziner bis Hybrid ist in der Dienstwagenflotte der NRW-Landesregierung alles dabei. Dies ist der Antwort der Staatskanzlei auf die kleine Anfrage des SPD-Abgeordneten Justus Moor zu entnehmen. CO2-Austoß, Verbrauch und andere Daten der Fahrzeuge wurden genau aufgelistet. Die fünf Hybrid-Fahrzeuge schneiden in den Umweltwerten am besten ab. Die Sonderausfertigungen der extra gesicherten Fahrzeuge von Ministerpräsident Hendrik Wüst und Innenminister Herbert Reul (beide CDU) am schlechtesten.