Mehr Beratung bei jeder Gelegenheit : Handwerker sollen nebenbei vor der Energiekrise retten

Düsseldorf Das Handwerk in NRW hat einen Pakt mit der Landesregierung geschlossen. Wann immer möglich sollen die Betriebe ihren Kunden beim Energiesparen helfen. Das soll wesentlich dazu beitragen, die Energiekrise zu überstehen.

Handwerker sollen Privatleute bei Kundenbesuchen künftig wann immer möglich dazu beraten, wie sie Energie sparen können. Allein Schornsteinfeger hätten in Nordrhein-Westfalen 50.000 Kundenkontakte pro Tag, erklärte NRW-Energie- und Klimaministerin Mona Neubaur (Grüne) am Donnerstag. Auf zigtausende Visiten bei Verbrauchern kommen auch Heizungsbau- und Installationsbetriebe und zahlreiche weitere Gewerke. Diese Gelegenheiten sollen genutzt werden, um die Kunden praktisch nebenbei zu informieren. Das haben die Landesregierung und Spitzenvertreter des Handwerks jetzt vereinbart; an die Betriebe ergeht nun aus ihren Verbänden heraus ein entsprechender Appell.