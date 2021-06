Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege NRW : Langzeitarbeitslos: Quote steigt in Krefeld wegen Corona dramatisch an

Langzeitarbeitslos: Quote steigt in Krefeld wegen Corona dramatisch an

Krefeld Im März 2020, zu Beginn der Corona-Krise, waren in Krefeld 2107 Personen zwischen zwölf bis 24 Monaten arbeitslos. Heute, nach mehr als einem Jahr Pandemie, sind es 3172 Personen. Eine Steigerung von 50,5 Prozent.

„Die Beratungsstellen Arbeit in NRW sind beispielsweise gerade jetzt enorm wichtig, damit Langzeitarbeitslose in ihrer schwierigen Situation Ermutigung, Unterstützung und den solidarischen Rückhalt der Gesamtgesellschaft erfahren können“, so Jentgens. Der Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege NRW belegt, dass im Mai 2021 in Nordrhein-Westfalen vor allem Personen ohne Schulabschluss (in der Stadt Krefeld 28 Prozent) oder mit Hauptschulabschluss (in der Stadt Krefeld 41,4 Prozent) am stärksten von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind.