Verstöße gegen Quarantänepflicht in Krefeld : Krefelder Schulen melden drei neue Corona-Infektionen

Jeweils ein Corona-Fall ist in der Mosaikschule, der Regenbogenschule und der Gesamtschule Oppum aufgetreten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Krefeld Das RKI gibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 12,8 an, nachdem der Wert am Vortag noch bei 7,9 gelegen hatte. In den hiesigen Krankenhäusern liegen aktuell drei Krefelder mit einer Coronainfektion.

Die Covid-19-Werte in Krefeld pendeln sich auf einem niedrigen Niveau ein. Insgesamt 14 neue Corona-Infektionen verzeichnet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 23. Juni, (Stand: 0 Uhr). Bisher sind somit in der Seidenstadt 11.642 Infektionen seit Beginn der Pandemie bekannt geworden. Als aktuell infiziert gelten 39 Personen, acht mehr als am Vortag. Genesen sind bisher nach einer Corona-Infektion 11.427 Personen, sechs neu seit dem Vortag. 176 Personen sind bisher in Krefeld im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an: Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt diesen Wert für Krefeld mit 12,8 an, nachdem er am Vortag bei 7,9 gelegen hatte. In den hiesigen Krankenhäusern liegen aktuell drei Krefelder mit einer Virusinfektion. Einer dieser Patienten liegt auf der Intensivstation, muss aber nicht beatmet werden. Die Gesamtzahl der Quarantänen – freiwillig oder behördlich angeordnet – ist auf 32.647 gestiegen. 52.720 Erstabstriche sind bisher vorgenommen worden, 33 davon sind offen.