Pandemie in Düsseldorf : Aktuelle Corona-Situation besser als vor einem Jahr

Im Impfzentrum Düsseldorf gibt es am Mittwoch neue Termine. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf ist verglichen mit dem Vortag nur leicht gesunken. In den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen ist die aktuelle Situation vergleichbar mit der vor einem Jahr.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter, liegt am Mittwoch bei 7,4 (Vortag 8,2). In Düsseldorf ist der Wert gegenüber dem Vortag nur leicht zurückgegangen.

Seit dem 3. März 2020 wurde bei insgesamt 25.160 (+9) Menschen in Düsseldorf eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert. Laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 110 Personen in Düsseldorf infiziert, vor einem Jahr waren es 188. (Die aktuellen Zahlen des LZG sind immer auf volle Zehnerstellen gerundet.)

Von den Infizierten werden 14 (Vorjahr 16) in Krankenhäusern behandelt, davon fünf (Vorjahr zwei) auf Intensivstationen. 24.600 Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 425 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach den vorliegenden Zahlen derzeit bei 8,5 (Vortag 8,8, vor einem Jahr 16,6).

Schulen, Kitas und Altenheime Den Zahlen der Stadt zufolge sind aktuell in Altenheimen in Düsseldorf keine Bewohner und keine Betreuer mit dem Coronavirus infiziert (Stand 22.6.). In Düsseldorfer Kitas sind seit Anfang Juni zehn Kinder sowie zwei Betreuer betroffen. (Stand 22.6.). An den Düsseldorfer Schulen sind im Juni bislang 72 Schüler, zwei Betreuer/Lehrer sowie eine weitere Person betroffen (Stand 22.6.).

Impfzahlen Am Dienstag wurden im städtischen Impfzentrum und durch mobile Teams 3043 Personen geimpft. Darunter sind 1337 Personen, die ihre erste und 1706 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben (Impfzentrum, mobiler Service und Arztpraxen). Seit Impfstart sind in Düsseldorf 329.054 Menschen geimpft worden, davon haben 211.515 ihre erste und zweite Impfung erhalten.

Abstrichzahlen Fünf Abstriche wurden am Dienstag in der städtischen Diagnosepraxis vorgenommen, 36 im städtischen Drive-In-Testzentrum. Durch den mobilen Service wurden 30 Abstriche durchgeführt. Insgesamt wurden in den zwei städtischen Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 137.408 Abstriche vorgenommen. (Diese Zahlen beziehen sich auf PCR-Tests in den städtischen Diagnosezentren)

Ansprechpartner Der erste Ansprechpartner bei akuten Erkrankungen – somit auch bei einer möglichen Corona-Infektion – ist immer der Hausarzt. Sollte ein Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestehen, wird in der Praxis ein Test vorgenommen oder man wird an das städtische Infotelefon verweisen. Dieses steht auch für allgemeine Fragen zur Verfügung und ist von montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr unter der 0211 89-96090 zu erreichen (Fax für Hörgeschädigte: 0211 89-35674).

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

