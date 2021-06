Ferienprogramme in Düsseldorf : Kostenfreie Fußballschule findet im Juli statt

Bei der kostenfreien Fußballschule steht auch ein Torwarttraining auf dem Programm. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf An dem attraktiven Ferienprogramm können in diesem Jahr wieder 300 Kinder teilnehmen. Wer sich anmelden will, sollte sich beeilen.

Corona kann auch in diesem Jahr die kostenfreie Fußballschule des Sportvereins DJK Agon 08 nicht ausbremsen, die somit bereits zum 16. Mal stattfinden wird. An dem Ferienangebot „Sport statt Straße“ können Jungen und Mädchen im Alter von vier bis elf Jahren fünf Tage lang in den Sommerferien - vom 26. bis 30. Juli – teilnehmen. Nachdem im vergangenen Jahr die Teilnehmerzahl eingeschränkt werden musste, will Vereinsvorsitzender Manfred Novacek in diesem Sommer wieder rund 300 Kindern den Ferienspaß ermöglichen.

Die Kinder werden in unterschiedliche Altersgruppen eingeteilt. Unter der Leitung von lizensierten Trainern bekommen sie auf der Sportanlage an der St.-Franziskus-Straße 139 den Umgang mit dem Fußball vermittelt und lernen gleichzeitig wichtige sportliche Werte wie Teamgeist und Fairness. Zudem erhalten die Teilnehmer jeden Tag kostenlos ein Mittagessen, Getränke, Eis und Obst. Und am Ende der Ferienfreizeit ein Fußball, damit sie auch daheim weiter trainieren können.

Die Aktion ist nur durch den Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helfer möglich und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Getragen wird die Ferienfreizeit ausschließlich über Spenden und Zuschüsse. So hat beispielsweise die Bezirksvertretung 6 für die diesjährige Aktion 4000 Euro bereitgestellt.