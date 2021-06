Neue Arbeitswelt in Düsseldorf : P&C setzt sich auf die Spur der Generation Z

Das Geschäft von Peek & Cloppenburg an der Schadowstraße. Insgesamt hat das Unternehmen 15.000 Mitarbeiter. Foto: nika

Düsseldorf Mit Hilfe einer Studie will sich das Unternehmen besser auf junge Arbeitnehmer einstellen. Wie sie ticken, hat das Zukunftsinstitut ermittelt und dabei auch Überraschungen zutage gefördet.

Wie tickt die Generation Z? Dieser Frage ist das Düsseldorfer Unternehmen Peek & Cloppenburg nachgegangen, um sich als Arbeitgeber besser auf die um die Jahrtausendwende geborenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen einstellen zu können. Antworten auf die Ausgangsfrage liefert nun das mit einer Studie beauftragte Zukunftsinstitut aus Frankfurt. Ein „kultureller und sozialer Wandel“ gehe mit der neuen Generation einher, wie Lena Papasabbas ausführte.

Drei Eigenschaften stünden dabei im Vordergrund: So seien die befragten 16- bis 25-Jährigen sicherheitsbedürftig (vor allem in finanzieller Hinsicht), freiheitsliebend (in Bezug auf Selbstverwirklichung) und sinnsuchend (wertebasiert). „Für die Arbeitswelt bedeutet das einen epochalen Umbruch.“

Die Generation davor habe finanzielle Sicherheit längst nicht als so wichtig bewertet. Und während der berufliche Erfolg für die sogenannten Babyboomer-Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg weit oben stand, ist das laut Papasabbas für die jungen Menschen von heute längst nicht mehr so wichtig, und zwar weder für Männer noch für Frauen.

Einen guten Arbeitgeber macht der Studie zufolge aus Sicht der Generation Z viel mehr eine gute Unternehmenskultur aus. Und gleich nach den Karrieremöglichkeiten schätzten die jungen Mitarbeiter vor allem flexible Arbeitszeitmodelle bis hin zu längeren Auszeiten. Auffällig sei aus Sicht des Zukunftsinstituts vor allem, das Themen wie Nachhaltigkeit und Werte eine „neue Dimension“ erreichten, zum Beispiel in Bezug auf die Geschäftsmodelle, das Einhalten von Umweltstandards oder eine vielfältige Belegschaft. Sehr konkret werden die Ansprüche sogar, wenn 36 Prozent der Befragten vegetarisches Essen in der Kantine als bedeutendes Kriterium für einen attraktiven Arbeitgeber nennen.

Bei den Zielen wiederum steht ein laut Papasabbas „fast schon spießbürgerlicher“ Wunsch ganz oben: nämlich der Kauf einer Immobilie. Weit vor der Führungsposition oder der Unternehmsgründung liegen dann noch die „Weltreise“ oder Teilzeit-Modelle, um sich auch anderen Aufgaben widmen zu können.

Die so doch noch recht pauschal daherkommenden Zuschreibungen splittet das Zukunftsinstitut in seiner Analyse noch einmal auf unterschiedliche Untertypen der Generation auf. Zum Beispiel in die „Digital Creatives“ mit hohem Gestaltungswillen oder die Neo-Hippies mit viel Kreativität und Sinn für Gemeinschaft, was sich positiv auf die Unternehmenskultur auswirken könne.

Doch welche Schlüsse zieht ein Unternehmen wie P&C aus den Ergebnissen der Studie? Igor Matic, Mitglied der Unternehmensleitung, betont den Wert der empirischen Belege im Gegensatz zu bislang eher gefühlten Wahrheiten. Einiges hätte ihn aber auch überrascht, vor allem das hohe Sicherheitsbedürfnis, obwohl er die Krisen zu Zeiten früherer Generationen als fundamentaler einschätzen würde. Die Ausrichtung des Familien-Unternehmens mit langer Tradition auf sichere Arbeitsplätze, faire Vergütung und Karrieremöglichkeiten sei allerdings nicht neu. Auch in der Corona-Krise habe man an allen Mitarbeitern festgehalten.

Ein neuer Schwerpunkt liege nun auf den Themen Nachhaltigkeit und Sinnhaftigkeit. Im Hinblick auf die Studie sagt er: „Das ist der Bereich, in dem wir noch am meisten tun und aufholen müssen.“ Die Arbeit habe aber schon begonnen, unter anderem, um die Vorgaben des neuen Lieferkettengesetzes umzusetzen. Aber auch gegen den Verpackungsmüll besonders beim Online-Handel würden neue Strategien entwickelt. Auch ein Nachhaltigkeitsmanager werde jetzt eingestellt.

Beim Anspruch nach mehr Flexibilität sieht Matic neben einer neuen Balance von Homeoffice zu Präsenz und bereits bestehenden Teilzeitstellen vor allem einen Wandel zu mehr Möglichkeiten für längere Auszeiten oder auch längere Mittagspausen.

Umgekehrt erwarte aber auch das Unternehmen Flexibilität von seinen Arbeitnehmern. Doch selbst bei eigentlich positiven Veränderungen würden diese von einem Drittel der Belegschaft stets als Bedrohung empfunden, der Wunsch nach Kontinuität sei da sehr ausgeprägt. „Das gleicht dann fast der Quadratur des Kreises“, sagt Matic.