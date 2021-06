Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz unterschreitet den Wert 10

Kreis Mettmann Sieben der zehn Städte im Kreisgebiet sind am Mittwoch ohne Neuinfektion. Insgesamt gibt es im ganzen Kreis nur fünf neue Coronafälle.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 115 Infizierte erfasst, 21 weniger als am Dienstag. Davon leben in Erkrath 20 (-1; 1 genesen), in Haan 4 (+/-0), in Heiligenhaus 14 (-6; 1 neu erkrankt, 7 genesen), in Hilden 15 (-4; 3 genesen), in Langenfeld 15 (+/-0), in Mettmann 6 (-1; 1 genesen), in Monheim 11 (-3; 3 neu, 6 genesen), in Ratingen 12 (-1; 1 neu, 2 genesen), in Velbert 17 (-4; 4 genesen) und in Wülfrath 1 (-1; 1 genesen).