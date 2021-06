Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Weniger als 90 Corona-Kranke im Kreis

Kreis Mettmann Neun Städte im Kreis sind am Donnerstag ohne Neuinfektion. Nur in Erkrath gibt es drei neue Fälle. Die Zahl aller am Coronavirus Erkrankten sinkt unter 90.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 88 Infizierte erfasst, 27 weniger als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 18 (-2; 3 neu erkrankt, 5 genesen), in Haan 4 (+/-0), in Heiligenhaus 9 (-5; 8 genesen), in Hilden 10 (-5; 4 genesen), in Langenfeld 8 (-7;7 genesen), in Mettmann 7 (+1; 1 genesen), in Monheim 9 (-2; 2 genesen), in Ratingen 9 (-3; 2 genesen), in Velbert 13 (-4; 2 genesen) und in Wülfrath 1 (+/-0).