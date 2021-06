Pferdesport : Ein Galopper, der „lesen und schreiben“ kann, wird zum Reitpferd

Krefeld Hausärztin Nina Sanders reitet ihren schnellen „Power Bullet“ im Training gerne selbst. Schon ihr Vater ließ Rennpferde im Krefelder Stadtwald trainieren.

38mal ist „Power Bullet“ im Trikot seiner Besitzerin in Rennen angetreten, hat dabei vier Rennen gewonnen und war gleich elf Mal Zweiter. Diese vielen Ehrenplätze resultieren daraus, dass der hübsche Fuchswallach - wie man im Rennsport sagt- „lesen und schreiben kann“. In manchen Rennen hatte er auf der Zielgeraden die Spitze übernommen und meinte damit seine Arbeit getan zu haben. So schnappten ihm einige aufmerksame Konkurrenten dann die Siege vor der Nase weg.

Erika Mäders Stallcrack „French Conte“ will in diesem Jahr in der Sprinterelite aufsteigen. Der Wallach gewann bei zehn Starts im Jahr 2020 bereits vier Rennen. Zuletzt war er am 13. Mai in Paris am Start und belegte dort in einem stark besetzten Rennen den zweiten Platz. Trainerin Erika Mäder traut dem Wallach noch einiges zu. Besitzer von „French Conte“ ist der Groß-Industrielle Dietmar Hilgert, der schon seit 30 Jahren seine Pferde von Erika Mäder im Krefelder Stadtwald trainieren lässt.