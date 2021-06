Fehlende Spenden, mehr Tiere : Letzte Rettung Gnadenhof

Köln/Krefeld Spenden bleiben aus, Sommerfeste mussten ausfallen und mehr Pferdebesitzer haben ihre Tiere abgegeben – die Pandemie hat auch die Situation auf den Gnadenhöfen in NRW erschwert. Dabei hatten die Einrichtungen schon vorher kaum noch Platz.

Annemarie Hendricks hat den „Verein für notleidende Pferde und Ponys“ im Jahr 2000 gegründet. Den Hof hat sie schon vorher von ihrem Vater übernommen. „Der sagt immer, ich war im vorigen Leben bestimmt selbst ein Pferd“, sagt sie. Sie kann schwer Nein sagen, das verbindet sie mit allen Tierschützerin. „Wir hatten hier tragische Fälle in den vergangenen Monaten.“ Weil ein Pferdebesitzer wegen der Pandemie seinen Job verloren hat, mussten er und seine Frau ihr 19 Jahre altes Pferd abgeben, wie Hendricks erzählt. „Das Pferd war wie ein Kind für die beiden, aber sie müssen ihr Haus noch abbezahlen und sind finanziell in echte Not geraten.“ Vor allem für ältere Tiere sei eine solche Veränderung schwer, sagt sie. „Das sieht man ihnen an, sie sind traurig, fressen erstmal nicht mehr.“ Ein anderes Pferd war vor einigen Wochen einfach von seinen Besitzern in einem Stall zurückgelassen worden. „Wir kriegen Pferde aus dunklen Ecken, da vermutet kein Mensch ein Tier drin“, sagt Hendricks. Die Stute war völlig abgemagert. Auf dem Hof wird sie nun aufgepäppelt.

Ralf Unna ist Tierarzt und Vizepräsident des Landestierschutzverbandes NRW. Ihn wundert nicht, dass viele in der Krise ihre Pferde abgeben mussten. „Viele unterschätzen, was ein Pferd kostet – allein die Haltung kostet rund 500 Euro im Monat, also 6000 Euro im Jahr“, sagt er. Dazu komme der Schmied, der Sattler und Impfungen. Jeder Tierarztbesuch sei sehr viel teurer als für ein Kleintier. „Das kann schnell fünfstellig werden“, sagt Unna. „Das überblicken viele Leute nicht, sie geraten in finanzielle Schieflagen, was zwar auch schon vor Corona so war, nun aber natürlich durch die Krise verschärft wurde.“ Ein Pferd sei eine auf Jahrzehnte ausgelegte enorme finanzielle Belastung. „Ein Pferd wird 30 Jahre alt“, sagt Unna. „Da kommen eine viertel Million Euro zusammen – das kann sich ein Normalverdiener nicht leisten.“