Kammermusik in Krefeld Bläserquintett NR5 will fünf Minuten lang klatschen

In der Klassik ist es auch nicht anders als in der Popmusik: Es kommt auf den Beat an. Oder wie Jens Singer sagt: „Jede schöne Melodie wäre doch ohne den Rhythmus nur eine Aneinanderreihung von Tönen. Ohne den Rhythmus würde kein Fuß wippen.“ Der stellvertretende Soloklarinettist der Niederrheinischen Sinfonikern und Mitglied des sinfonikereigenen Holzbläserquintetts NR5 hat im Ensemble Gleichgesinnte gefunden - und gemeinsam setzen sie auf das Thema „Rhythmus“. Zu hören ist das beim 4. Kammerkonzert, das am Sonntag, 19. März, um 11 Uhr im Glasfoyer des Theaters beginnt.