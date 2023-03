Tschechow-Premiere im Theater Krefeld Die ewige Sehnsucht der Babuschkas

Dedi Baron hat sich getraut. Sie hat „Moskau“ wieder wörtlich als Ort der Sehnsucht in ihre Inszenierung des Tschechow-Stücks „Drei Schwestern“ genommen. Trotz des Kriegs in der Ukraine, und auch gerade deswegen. Bei der Premiere im Gladbacher Haus, die mit dem Kriegsbeginn zusammengefallen ist, wollte niemnand „Moskau“ in den Mund nehmen. Auch in Russland haben Menschen ihre Heimat, Freunde und Angehörige verloren und sehnen sich nach Zuhause und Frieden - für das Moskau bei Tschechow als Symbol steht.