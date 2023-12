650 Jahre Krefeld Bilanz des Jubiläumsjahres – und was vom Festjahr bleiben soll

Die Kritik war anfangs aus Krefeld selbst und auch aus überregionalen Medien vernehmlich, wie Oberbürgermeister Frank Meyer berichtet: „Es gab auch Häme“, sagte er bei einem Bilanzgespräch zum ablaufenden Jubiläumsjahr, „nach dem Motto: Die Stadt macht es sich einfach und lässt die Bürger mal machen.“ In Krefeld wurde moniert, dass die Vielzahl kleiner Veranstaltungen den Eindruck von Beliebigkeit vermittele und die großen Linie fehle. Meyer allerdings hat das Konzept von Anfang vertreten und verteidigt: Ihm sei weniger an elitären Groß- und Festakten gelegen, sondern an Beteiligung – so viele Gruppen und Schichten wie möglich sollten vorkommen im großen Krefeld-Reigen zum 650-Jahr-Jubiläum. Nun also zogen er und Krefelds Stadtmarketing-Leiterin Claire Neidhardt Bilanz, und es war durchaus keine Höflichkeitsfloskel, als Neidhardt sich beim Oberbürgermeister dafür bedankte, dass er ihr Konzept mitgetragen hat. Es war nicht ohne Risiko und hätte auch schiefgehen können. Beide gingen auch darauf ein, was sie gerne aus dem Jubiläumsjahr beibehalten und in die Zukunft ziehen würden.