Jördis Tielsch tritt auf Konzert im Kevelaerer Priesterhaus

Auch in diesem Winter hat die Pfarr- und Wallfahrtsgemeinde einen besonderen Abend vorbereitet: Die junge Künstlerin Jördis Tielsch ist am Sonntag, 14. Januar, um 16.30 Uhr im Priesterhaus zu Gast. „Als Duo mit ihrem Gitarristen Peter Schneider wird sie die Menschen mit ihren Liedern in wunderbar-winterliche Stimmung versetzen“, so Rütten. Er selbst kennt die Künstlerin seit vielen Jahren und hat mit ihr schon diverse Konzertprojekte verwirklicht. Auch Rütteh selbst wird an dem Abend ein paar lyrische Einschübe beisteuern. Für die Bewirtung sorgt das Team der Priesterhausküche.