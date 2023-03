Puccini-Oper demnächst in Krefeld Zwei neue Künstlerinnen für die Oper „Madama Butterfly“

Yibao Chen begann ihre Gesangsausbildung am Central Conservatory of Music in China bei Dengying Zhao und studierte später an der Accademia Santa Cecilia in Rom bei Anna Maria Ferrante. Nach ihrem Masterabschluss wurde sie am China National Opera House engagiert, wo sie unter anderem auch die Cho-Cho-San sang. Konzerte führten sie nach Hongkong, Österreich, Litauen, Ungarn und in die Schweiz. Sie ist Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe und absolvierte zahlreiche Meisterkurse.