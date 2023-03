Starke Frauen in Krefeld Heike Hinsen und der Kampf für Gleichberechtigung

Zum Porträt konnte die Krefelderin noch einen ihr wichtigen Spruch beisteuern. Ihre Wahl fiel auf „Frauen leisten täglich Großartiges“. Gerade auch in der Corona-Pandemie sei das zum Vorschein gekommen, wo „Frauen in der Lage waren, täglich Homeoffice, Homeschooling, Kinderbetreuung, alles zusammen zu wuppen und dabei das Ganze noch humorvoll zu nehmen und zu lachen“, so die Gleichstellungsbeauftragte. „Das ist eine großartige Leistung. Wir sehen oft nur Zeugnisse, Ehrungen, Preisverleihungen, aber das Großartige liegt im Alltäglichen.“