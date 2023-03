Berlioz-Symphonie in Krefeld Dirigent Lü schwärmt von den Niederrheinischen Sinfonikern

„Puccinis „La Bohème“ ist meine Glücksoper“, erzählt der aus Taiwan stammende, aber schon seit vielen Jahren in Hannover lebende Dirigent Shao-Chia Lü im Pressegespräch. „Diese Oper war im Jahre 1995 mein Vordirigat für die Stelle als Erster Kapellmeister an der Komischen Oper Berlin, und auch bei der Bewerbung für die Position des Generalmusikdirektors an der Staatsoper Hannover brachte dieses so vielschichtige Werk, bei dem man alles zeigen kann, mir Glück“. 2001 hat er die GMD-Stelle in Hannover angetreten. Und das ist wohl auch ein Grund, warum Lü nun nach Krefeld und Mönchengladbach kommt, um das nächste Sinfoniekonzert als Gastdirigent zu leiten.