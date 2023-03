Premiere „Drei Schwestern“ in Krefeld Tschechow-Stück im Theater - Darf Moskau für Sehnsucht stehen?

Tschechow erzählt in seinem 1900 geschriebenen Stück vom Hadern mit dem Schicksal. Die Schwestern Olga, Mascha und Irina hat es wegen der Versetzung ihres Vaters in die Provinz verschlagen. Hier, wo der Alltag so öde ist wie die Nachbarn, haben sie nur einen innigen Wunsch, sie wollen zurück nach Moskau.