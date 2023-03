Passionskonzert in Krefeld Schönhausen-Chor glänzt mit süffiger französischer Romantik

Den meisten Musikfreunden dürfte der in Paris zunächst als Organist wirkende Théodore Dubois (1837-1924), der später Harmonielehre-Professor und dann Direktor des Pariser Konservatoriums wurde, durch seine Orgelwerke bekannt sein. Dass er auch fünf Opern, ein Klavierkonzert, Orchestersuiten, Streichquartette, Lieder, Messen und Motetten komponierte, ist weitgehend vergessen, und von seinem Oratorium „Die sieben Worte Christi“ weiß so gut wie niemand etwas. Dabei war dieses Opus nach seiner Entstehung so beliebt, dass Dubois sich entschloss, es statt für eine Kammerorchesterbesetzung für großes Sinfonieorchester umzuorchestrieren. Diese faszinierende Fassung holte verdienstvollerweise der Schönhausenchor in seinem Passionskonzert aus der Versenkung.