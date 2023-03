Kooperation mit der Musikschule Krefeld Kawai startet Konzertjahr mit dem Südkoreaner Hyuk Lee

Der internationale Nachwuchs am Klavier wird in Krefeld gepflegt. Aus aller Welt kommen Talente, die eine Karriere auf dem Konzertpodium anstreben alljährlich zu den Kawai-Meisterkursen in der Musikschule. Das wird in diesem Jahr - nach Corona - wieder so sein: Vom 12. bis 15. April wird Professorin Rena Shereshevskaya mit ausgewählten Bewerberinnen und Bewerbern arbeiten.