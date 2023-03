Gedenkstätte in Krefeld NS-Dokumentationsstelle erhält 64.000 Euro

Die permanente Ausstellung ist vor zehn Jahren das letzte Mal überarbeitet und ergänzt worden. Doch den didaktischen Vermittlungsmöglichkeiten von heute entsprechen sie längst nicht. Künftig sollen vor allem neue Forschungsergebnisse in die Präsentation eingebunden werden. Mit dem Fördergeld konnten zwei neue Mitarbeitende für die Neugestaltung eingestellt werden: der Historiker Robert Muschalla und Franziska Penski, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der NS-Dokumentationsstelle. Der 48-Jährige hat unter anderem Ausstellungen des Deutschen Historischen Museums in Berlin und des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum kuratiert. Penski (30) hat Geschichte und Jüdische Studien an der Uni Düsseldorf studiert und engagiert sich seit Jahren als ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Krefelder Dokumentationsstelle. Sie soll Archivbestände nach Themenfeldern sichten, die bislang kaum oder wenig beachtet wurden. Damit Menschen, die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, erreicht werden, wird Penski sich um Vermittlung in „Leichter Sprache“ kümmern. Außerdem werden Gespräche mit Schülern der 14 Kooperationsschulen einfließen.