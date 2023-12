Wasserball-Bundesliga SV Krefeld 72 fehlt das Selbstbewusstsein

Aufhorchen ließ Youngster Chris Dörrenhaus, der mit einiger Unverfrorenheit den gegnerischen Keeper zweimal düpierte und mit Kapitän Elias Metten bester Torschütze seines Teams wurde. Co-Trainer Sven Rößing haderte nach dem Spiel mit der Einstellung seiner Mannschaft: „Natürlich kann man auch deutlich in Rückstand kommen. Unsere Mannschaft darf aber nicht so schnell den Glauben an sich verlieren. Heute haben wir ihn zwar wieder gefunden, das aber zu spät. Wir werden die lange Pause bis in den Februar nutzen und viel am Selbstbewusstsein unserer Spieler arbeiten.“