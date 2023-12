Traditionell am 3. Advent Verkaufsoffener Sonntag in Krefeld diesmal mit Programm

Die vielleicht wichtigste Nachricht zum Ereignis: Das Wetter soll am Sonntag, 17. Dezember, ganz ordentlich werden. Vorausgesagt ist, dass es am 3. Advent kühl und trocken bleibt; sodass Stadtbummler vom Dauer(niesel)regen dieser Tage verschont bleiben. Der 3. Advent ist traditionell in Krefeld ein verkaufsoffener Sonntag, den viele Menschen für ihre Weihnachtseinkäufe nutzen. Die Werbegemeinschaft hat für diesmal auch ein Programm auf die Beine gestellt – es geht um Mitsingen, Tanz und viel weihnachtliche Musik. „Wir hoffen, dass viele Menschen in die City kommen und uns Händler unterstützen“, sagt dann auch Christoph Borgmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Und er kündigt an, dass die Werbegemeinschaft mit Schmackes ins neue Jahr starten wird: Auch der 7. Januar wird ein verkaufsoffener Sonntag – „dass er in diesem Jahr ausgefallen ist, wurde vielfach kritisiert“, resümiert er. Mit Schmackes ist wörtlich zu nehmen, denn die Schmackes Brass Band wird am 7.Januar wieder in der Stadt unterwegs sein.