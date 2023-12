Erster Schritt in die Zukunft des Zugverkehrs Krefeld schickt Wasserstoffzüge ins Testcenter

Das Krefelder Werk von Siemens Mobility an der Duisburger Straße ist eines der modernsten der Welt. Es hat nicht nur eine 125-jährige Tradition bei der Produktion von Schienenfahrzeugen, sondern auch ein mehr als 2000 Mitarbeiter umfassende, hoch qualifizierte Belegschaft. Im Moment arbeitet sie einen Großauftrag der Deutschen Bahn an und fertigt im 16-Tage-Rhythmus einen achtteiligen ICE 3neo. Jährlich rollen rund 600 Wagen von 14 verschiedenen Zugtypen auf fünf Plattformen vom Betriebsgelände zu den Kunden. Mit dem Mireo Smart stellt Siemens seit wenigen Wochen einen Zug gleichsam von der Stange auf Vorrat her, um Kundenwünschen in Rekordzeit nachkommen zu können.