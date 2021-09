Zeitgenössischer Tanz in Krefeld : Tanzfestival „Move“ wird 20

Krefeld Am 24. September beginnen die Tage des zeitgenössischen Tanzes. In aktuellen Produktionen aus NRW und Österreich geht es um menschliche Beziehungen, Corona und künstliche Intelligenz. Sogar DNA-Stränge werden vertanzt.

Corona spiegelt sich auch - aber oft nur subtil - als Thema in den Choreografien wieder, die in diesem Herbst auf der Studiobühne der Fabrik Heeder zu sehen sein werden. Verhüllung und Schutz thematisiert zum Beispiel Editta Braun aus Österreich in ihrer Produktion „Layaz“. Schützende, verhüllende Schichten legt eine junge Frau ab, um ihre eigene Identität darunter zu finden und zu offenbaren. Als „Stück über Identität, Freiheit, das „Andere“, das uns innewohnt – und über weibliche complicité über Generationen- und Kulturgrenzen hinweg“, beschreibt sie ihre Arbeit.

Mittwoch, 6. Oktober: In „Tonky Lonky“ hat die Israelin Reut Shemesh mit der Bodhi Project Dance Company aus Salzburg Interviews, die sie zu Themen rund um Familie, menschliche Kommunikation und künstliche Intelligenz gefunden hat, mittels Gesang und Lippensynchronisation inszeniert und in rhythmische Muster übertragen.

Samstag, 9. Oktober : Die Yibu Dance aus Velbert zeigt „Whirling Ladder / Between“. Als Stream war die beeindruckende Auseinandersetzung mit der DNA-Struktur bereits in der Reihe First&Further Steps im Juni in Krefeld zu sehen.

Dienstag, 26. Oktober: Was geschieht, wenn man die vertraute Behaglichkeit bewusst verlässt? In „Comfort Zone“ gehen Silke Z. und Resist Dance der Frage nach.

Sonntag, 31. Oktober: Hartmannmüller sind in Krefeld gute Bekannte auf der Tanzbühne. „No Fun“ ist ihr Debüt im Film: Skurrile Clowns suchen friedliche Kommunikation und landen in der Vorhölle.

Samstag, 6. November: Ein Dialog von zwei Tänzern an einem Tisch: Das ist die Ausgangssituation in „One“, eine Arbeit des Wieners Willi Dorner. Die österreichische Presse feierte sie als Glanzstück zeitgenössischer Choreografie.

Samstag, 13. November: Nach einem Podiumsgespräch um 19 Uhr, startet um 20.30 Uhr die Cocoon Dance Company. In „Standard“ stellt sie die traditionellen Regeln, die auf der Tanzfläche gelten, auf den Kopf und die Standards in Frage.

Das Festival wird möglich gemacht dank der Förderung der Kunststiftung NRW und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen. Es erfährt außerdem eine Unterstützung durch die Mittelzentrenförderung Tanz und Performance des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW für die Fabrik Heeder. So ist auch das Begleitprogramm möglich: Der Performance-Tanzfilm „praktisch galaktisch“ des Düsseldorfer Choreografen Daniel Ernesto Mueller wird für Kinder ab 5 Jahren in der Kinderkino-Reihe Spunk gezeigt. Für Tänzer ab 4 Jahren gibt es ein interaktives, digitales Programm per Zoom: tanzfuchs bietet mit „Tanz @ Home“ einen Hand in Hand-Workshop an – gemeinsam für Kinder und Erwachsene.