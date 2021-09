Großes Kultur-Event startet : Vorhang auf für das 31. Düsseldorf Festival

Düsseldorf Das Düsseldorf Festival kehrte zurück ins Zelt am Burgplatz. Es startete mit einer Deutschlandpremiere. Zum Empfang kamen auch viele prominente Düsseldorfer.

Überpünktllich waren viele der Gäste, die zum Premierenempfang des 31. Düsseldorf Festivals ins Theaterzelt am Burgplatz kamen. „Ich bin so glücklich“, sagte Intendantin Christiane Oxenfort. Die Lust auf eine Wiederbelebung des gesellschaftlichen Lebens war deutlich zu spüren bei Künstlerin Meral Alma, dem Maxhaus-Leiter Peter Krawczack, Olivia Berkeley-Christmann, französische Generalkonsulin, WDR-Moderatorin Petra Albrecht und Dominikaner-Pater Elias Füllenbach. Auch Frank Schrader, Geschäftsführer Düsseldorf Tourismus, und Christoph Meyer, Generalintendant der Rheinoper, waren zu Gast.

Zum Auftakt des Festivals am Mittwochabend feierte die Produktion „Political Mother Unplugged“ ihre Deutschlandpremiere. es ist eine Mischung aus Tanztheater und Rockkonzert und erzählt von Massen und Macht. Am Donnerstag wird eine neue Programmlinie des Festivals vorgestellt: In der Fensterfront des Basements des Carsch-Hauses in der Flinger-Passage ist die Ausstellung „At the Table“ zu erleben. In den folgenden knapp drei Wochen präsentiert das Festival viele außergewöhnliche Künstler. Musik, Tanz, Theater und Neuer Zirkus erwartet die Besucher.