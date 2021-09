Kulturfabrik Krefeld : Vorstand der Kufa erneut gewählt

Krefeld Ständig neue Bedingungen – das hält das Team der Kulturfabrik seit Monaten in Atem. Aber in der Spitze bleibt der Verein konstant.

(ped) Ständig neue Bedingungen – das hält das Team der Kulturfabrik seit Monaten in Atem. Aber in der Spitze bleibt der Verein konstant. Bei der jährlichen Jahreshauptversammlung der Kulturfabrik Krefeld wurde der amtierende Vorstand in geheimer Wahl im Amt bestätigt: Daniel Christoffel bleibt 1. Vorsitzender, Robin Lotze 2. Vorsitzender und Larissa Jagnow 3. Vorsitzende. Weiterhin Kassenwart ist Sebastian Noack.